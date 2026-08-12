Puertos de Nicaragua movilizan más de 100 mil toneladas de carga internacional

Los puertos comerciales de Nicaragua movilizaron 101,508 toneladas métricas de carga internacional durante la última semana, con operaciones de importación y exportación de alimentos, combustibles, vehículos, materias primas y otras mercancías.

Carlos Aburto, Gerente de la Empresa Portuaria

La Empresa Portuaria informó que fueron atendidos 11 buques internacionales, de los cuales 9 arribaron a Puerto Corinto, principal punto de movimiento de carga reportado durante el período.

En Corinto, cuatro buques portacontenedores ingresaron 1,337 contenedores con paneles de yeso, telas, llantas y motocicletas provenientes de China, Colombia, India y Japón.

Las importaciones representaron 22,779 toneladas métricas.

Desde ese mismo puerto salieron 904 contenedores cargados con azúcar, café, maní, cacao y mariscos hacia Chile, Alemania, España y República Dominicana, equivalentes a 9,898 toneladas métricas.

En total, el movimiento de 2,241 contenedores representó 36,677 toneladas métricas, indicó Carlos Aburto, gerente portuario.

Combustibles, vehículos y trigo

Tres buques con carga líquida importaron 9,421 toneladas métricas de gasolina y 8,807 toneladas de diésel, para un total de 18,228 toneladas métricas de combustibles.

Un buque ro-ro descargó además 856 vehículos nuevos procedentes de México, India y China, equivalentes a 867 toneladas métricas de carga rodante.

Otro barco granelero ingresó 25,888 toneladas métricas de trigo.

Con todas estas operaciones, Puerto Corinto movilizó 77,660 toneladas métricas durante la semana.

En Puerto Arlen Siu, el buque internacional Charlotte descargó 808 toneladas métricas de abarrotes, fertilizantes, artículos ferreteros y repuestos industriales.

Desde esa terminal también se exportaron 292 toneladas métricas de cuero para forro de muebles de madera, tejas de barro, frijol rojo y carne de res.

El movimiento internacional de Arlen Siu alcanzó así 1,100 toneladas métricas.

Cabotaje y petróleo

Ese mismo puerto atendió 8 embarcaciones de cabotaje nacional, que transportaron otras 744 toneladas métricas.

En Puerto El Bluff-Bluefields se atendieron 72 embarcaciones, con un movimiento de 9 toneladas métricas de mercadería general.

Puerto Cabezas recibió 59 embarcaciones que movilizaron 299 toneladas métricas mediante cabotaje nacional.

En Puerto Sandino, el buque internacional Energy descargó 22,748 toneladas métricas de petróleo crudo.

Aburto señaló que, al sumar las operaciones internacionales de todos los puertos comerciales, el país alcanzó las 101,508 toneladas métricas durante el período informado.

La actividad portuaria también tuvo un componente turístico. Más de 61,000 personas visitaron los distintos puertos turísticos del país durante la semana.

Las terminales nicaragüenses continuarán atendiendo el movimiento de carga nacional e internacional y la llegada de visitantes, manteniendo su papel en el comercio, abastecimiento y actividad turística del país.

Claves para entender esta noticia