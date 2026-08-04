Puerto Corinto concluirá el año 2026 con la cifra récord de atender los 5 millones de toneladas métricas de carga nacional e internacional

Los 9 puertos nicaragüenses avanzan en la modernización para avanzar en la capacidad de atender la carga nacional e internacional que llegan de más de 20 países diariamente.

Pablo Gerald López Solís, gerente de Puerto Corinto ubicado en el departamento de Chinandega, destacó que en el año 2007, atendían alrededor de 1.3 millones de toneladas, y en la actualidad, más de 4 millones de toneladas, lo que indica que han triplicado la capacidad.

Al cierre de este año 2026, en Puerto Corinto se proyecta superar los 5 millones de toneladas carga nacional e internacional. Otro logro de la Portuaria Nacional, es que hemos aumentado de 2 a 10 líneas navieras, las que llevan y traer productos por Puerto Corinto.

También avanza, la gestión y eficiencia portuaria en Corinto, donde trabajan de noche y de día, más de 400 mujeres y varones, donde los procesos de aduana, Ipsa, y de otras instituciones, son más ágiles, mediante la automatización, y pronto el papel quedará atrás, explicó López Solís.

En Puerto Corinto, camina con buen paso una nueva terminal granelera, que avanza en un 50%, con una capacidad de almacenar aproximadamente 40 mil toneladas.

Otro aspecto que impacta positivamente la atención a los busques, containeros y graneleros, es el funcionamiento de cuatro básculas que de manera automática generan el peso de los camiones vacíos al ingresar y el peso cuando llevan las mercancías.