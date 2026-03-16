IPSA fortalece vigilante fitosanitaria en plantaciones de plátano en Rivas

Con el objetivo de garantizar la sanidad de los cultivos y la calidad de los productos de exportación, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), mantiene un monitoreo permanente en las plantaciones de musáceas en el departamento de Rivas.

Monitoreo de musáceas en Rivas

Durante el primer trimestre de 2026, se ha brindado vigilancia fitosanitaria especializada a un total de 290 hectáreas, asegurando la detección oportuna de plagas y enfermedades.

Este acompañamiento técnico ha sido fundamental para el dinamismo comercial del sector, permitiendo la exportación de 13.4 mil toneladas de plátano hacia mercados estratégicos como Costa Rica, El Salvador y Honduras.

La labor del IPSA asegura que el producto nicaragüense cumpla con los estándares internacionales exigidos por los países vecinos, fortaleciendo la competitividad de los productores locales.

El IPSA reiteró su compromiso de continuar protegiendo el patrimonio vegetal del país, brindando seguridad técnica a las familias productoras y garantizando que la producción nacional siga contribuyendo al crecimiento económico regional y al bienestar de las comunidades rurales.

