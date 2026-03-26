IPSA fortalece vigilancia sanitaria con productores de Tisma

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) desarrolló una jornada de capacitación y acompañamiento técnico en la comarca Los 24, en el municipio de Tisma, departamento de Masaya, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores locales en el manejo de la sanidad animal y vegetal.

Capacitación agropecuaria en la comarca Los 24

Durante el encuentro, especialistas del IPSA compartieron las herramientas del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria que impulsa el Gobierno de Nicaragua.

Uno de los ejes centrales fue el control integrado de la garrapata, identificada como una de las principales amenazas para la estabilidad de la producción ganadera en la zona, abordando métodos eficaces para su prevención y erradicación.

El Director Ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, reafirmó el compromiso de la institución con el monitoreo permanente en el campo.

Estas acciones buscan prevenir brotes de enfermedades que pongan en riesgo la salud animal y la rentabilidad de las cosechas, garantizando así la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las familias rurales del departamento de Masaya.

Este esfuerzo de sanidad agropecuaria se suma a las más de 3,000 visitas de acompañamiento que las instituciones de seguridad y desarrollo han realizado a productores y centros de acopio en todo el país durante la última semana.

