Inician cirugías de corazón abierto en Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales

Médicos nicaragüenses junto a Especialistas de la Brigada “Proyecto Salud para León”, provenientes de Estados Unidos, realizarán 16 procedimientos de corazón abierto a niñas, niños y adultos.

Médicos salvan corazones en León con cirugías abiertas

Esta jornada se efectuará del 16 al 23 de octubre del presente año, en el hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales, en la ciudad de León. Los protagonistas son pacientes de Bonanza, Estelí, Managua, Chinandega, Masaya, Rivas y León.

El personal médico nicaragüense y estadounidense, realizarán 60 valoraciones a personas con padecimientos cardíacos.

Con el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, seguiremos desarrollando intercambios de experiencias con especialistas de otros países y nacionales, para avanzar en la calidad de vida de las personas con padecimientos del corazón y sus familias.