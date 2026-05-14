Inicia semana de jurado internacional del Certamen Taza de Excelencia 2026 en Matagalpa

Del 11 al 15 de mayo, la emblemática Casa de los Flecheros en Matagalpa es sede de la etapa decisiva del Certamen Internacional Taza de Excelencia Nicaragua 2026.

Café en Matagalpa: El alma del productor conquista al mundo

En este evento, impulsado por el Gobierno a través de CONATRADEC y el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, un panel de 15 catadores expertos de países como China, Japón, Estados Unidos, Colombia y Guatemala evalúa las mejores muestras del país.

Durante esta semana, los jueces catan a ciegas las 40 muestras finalistas, seleccionadas de un total de 194 cafés provenientes de departamentos como Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.

El proceso cuenta con el respaldo de la Alianza para el Café de Excelencia (ACE) y la firma auditora PwC, garantizando la transparencia y los estándares internacionales necesarios para posicionar el «Grano de Oro» en los mercados especializados.

Además de las sesiones de catación, la delegación internacional participa en visitas estratégicas a fincas y beneficios secos para conocer de cerca el modelo de producción nacional y el protagonismo de las mujeres cafetaleras.

El certamen culminará este jueves 14 de mayo con la ceremonia de premiación, donde se definirán los mejores cafés de Nicaragua que participarán en la subasta electrónica internacional.

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