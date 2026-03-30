INETER pronostica semana calurosa con sensaciones térmicas de hasta 40 grados

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que Nicaragua tendrá por una semana típica de verano, caracterizada por altas temperaturas y vientos débiles que elevarán la sensación térmica en todo el territorio nacional.

El ingeniero Manuel Prado

El ingeniero Manuel Prado, responsable del área de Cambio Climático, advirtió que el ambiente será predominantemente caluroso durante los próximos siete días, coincidiendo con la Semana Santa.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas más altas se registrarán en el Occidente del país, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados.

Para el resto de la región del Pacífico y la Costa Caribe, se esperan temperaturas de entre 33 y 36 grados, mientras que en las zonas Norte y Central el termómetro marcará entre 28 y 33 grados.

Prado enfatizó que, debido a la poca humedad, la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados, especialmente en los departamentos de León y Chinandega.

En cuanto a las condiciones del viento, se esperan velocidades débiles a moderadas de aproximadamente 15 kilómetros por hora.

Al ser leve, este comportamiento del viento contribuirá a que el calor se sienta con mayor intensidad en todo el país.

Respecto al oleaje, las autoridades indicaron que se mantiene en rangos normales con alturas de 1.5 a 2 metros, principalmente en el litoral sur, aunque se recomienda precaución a las embarcaciones pequeñas y menores que naveguen en el Gran Lago de Nicaragua durante las tardes.

Ante este escenario climático, el INETER brindó recomendaciones vitales para las familias veraneantes, enfatizando la importancia de mantenerse hidratados constantemente para evitar golpes de calor.

Asimismo, se aconseja evitar la exposición directa a los rayos del sol entre las 2:00 y 3:00 de la tarde, que es el periodo de mayor radiación, y utilizar ropa de algodón para proteger la piel.

Este reporte climático se suma a los esfuerzos preventivos del Plan Verano 2026, donde instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio de Salud mantienen vigilancia permanente en balnearios y centros recreativos para garantizar el bienestar de la población.

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