Inauguran subestación eléctrica «Carlos Fonseca Amador» para fortalecer suministro en carretera Sur

Con el fin de optimizar la calidad del servicio de energía eléctrica en las zonas altas de la capital, el Gobierno de Nicaragua inauguró este viernes la nueva subestación eléctrica “Carlos Fonseca Amador”, ubicada estratégicamente en el sector de Carretera Sur, en Managua.

Esta obra de infraestructura garantiza un suministro más estable y confiable para más de 70 mil habitantes de las comunidades de Monte Tabor, El Crucero y zonas aledañas.

El proyecto, ejecutado con el valioso apoyo del Gobierno de la India, cuenta con una capacidad instalada de 30 megavatios.

La obra incluyó la construcción de tres líneas de transmisión que totalizan 75 kilómetros, las cuales interconectan este nuevo nodo con las subestaciones de Villa El Carmen y Ticuantepe, fortaleciendo además el sistema de distribución hacia el municipio de San Rafael del Sur.

Esta inversión mejora la continuidad del fluido eléctrico en los hogares, y potencia el desarrollo de emprendimientos locales y proyectos de infraestructura en la región.

Con la puesta en marcha de esta subestación, se asegura una red más robusta capaz de satisfacer la demanda creciente de la población y de los sectores productivos que operan en esta importante vía nacional.