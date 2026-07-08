Investigan a mujer por coser los labios a su compañera de piso en Japón

Un perturbador caso de agresión está siendo investigado por las autoridades de Japón, donde una mujer de 49 años supuestamente le cosió los labios a su compañera de piso, un conmoveor caso que ha conmocionado a la localidad de Koga, en Ibaraki.

A la implicada se le señala como sospechosa de haber cometido la grave agresión a finales del pasado mes de junio contra la víctima, una mujer de 42 años de edad con quien compartía vivienda desde el año pasado.

Una desesperada petición de auxilio

Los reportes policiales detallan que la víctima, completamente imposibilitada para hablar debido a las lesiones, tuvo que esperar al día siguiente del ataque para poder huir. Aprovechando un momento en que su agresora no se encontraba en el apartamento, la mujer escapó y corrió hacia un establecimiento comercial cercano.

Una vez dentro de la tienda, la afectada mostró a los empleados un trozo de papel con un mensaje contundente: «ayudadme«. Gracias a esta rápida acción, los trabajadores pudieron alertar de inmediato a las unidades de emergencia para que recibiera asistencia médica urgente.

La agredida confesó a los investigadores que sintió un profundo temor hacia su compañera de piso, razón por la cual no se atrevió a escapar ni a buscar auxilio de manera inmediata tras sufrir la agresión .

Actualmente, la Policía de Japón mantiene abierta una investigación exhaustiva para esclarecer el trasfondo de la relación entre ambas mujeres, los motivos detrás de este brutal ataque y los detalles específicos de cómo ocurrieron los hechos dentro de la vivienda.