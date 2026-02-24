Hospital Oscar Danilo Rosales lanza jornada de cirugía cardíaca para 200 pacientes

Con el objetivo de fortalecer la atención cardiovascular de alta complejidad, el Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) desarrolla, del 22 al 27 de febrero, una intensa jornada de cirugías y valoraciones cardíacas que beneficiará a 200 protagonistas de todo el país.

Jornada de Cirugía Cardíaca Avanzada en el HEODRA

Esta misión médica se realiza en colaboración entre especialistas nicaragüenses y la Brigada Health for León, conformando un equipo multidisciplinario que garantiza atención gratuita y de calidad tanto a niños como a adultos.

Durante esta jornada, se tiene programada la ejecución de 52 procedimientos cardíacos mínimamente invasivos, técnicas que permiten una recuperación más rápida y menos riesgos para los pacientes.

Entre las intervenciones destacan la realización de angiografías, cateterismos y colocación de stents.

También se están realizando correcciones de defectos cardíacos congénitos y valvulares y la implantación de marcapasos para pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Sistema Público de Salud por acercar servicios de cardiología avanzada a la población, reduciendo las listas de espera y brindando una nueva oportunidad de vida a personas con afecciones cardíacas críticas de diversas zonas de Nicaragua.

