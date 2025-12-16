Nicaragua

Gobierno Sandinista destina 109,073 millones de córdobas para combatir la pobreza en Nicaragua

Por Jonathan Morales
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El Presupuesto General de la República de Nicaragua del año 2026 contempla una asignación de C$109,073.8 millones para programas de lucha contra la pobreza, lo que representa el 65.4% del gasto total previsto para el próximo año, según se detalla en el documento oficial presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

El plan financiero gubernamental para el próximo año prevé ingresos totales por C$171,701.5 millones frente a gastos que suman C$166,778.9 millones, lo que generará un superávit de C$4,922.6 millones, consolidando varios años consecutivos de resultados positivos en las finanzas públicas nicaragüenses.

Educación y salud encabezan las prioridades

Los sectores de educación y salud lideran las asignaciones presupuestarias con C$29,370.5 millones y C$27,894.2 millones respectivamente. El Ministerio de Educación (MINED) ejecutará C$19,047.1 millones para garantizar la matrícula de 256,897 estudiantes en preescolar, 891,147 en primaria y 434,709 en secundaria.

En el área de salud, el presupuesto permitirá realizar 349,306 cirugías totales, aplicar más de 4 millones de dosis de vacunas y brindar 12,203,370 consultas con medicamentos en el primer nivel de atención. Además, se mantendrán programas sociales como «Todos con Voz» para personas con discapacidad y «Amor por los más Chiquitos».

Infraestructura y servicios básicos con fuerte respaldo

El presupuesto destina C$29,270.1 millones para transporte e infraestructura, que incluye la construcción de 56 kilómetros de carreteras pavimentadas nuevas y el mantenimiento de 1,523 kilómetros de la red vial existente.

En materia energética, Nicaragua avanza en su matriz renovable con la meta de generar el 51% de la electricidad del sistema interconectado nacional a partir de fuentes limpias. El plan contempla la conexión de 20,299 nuevas viviendas al servicio eléctrico y la instalación de 18,900 luminarias públicas.

Para el sector agua y saneamiento, el gobierno asignó fondos que permitirán beneficiar a 169,270 protagonistas con nuevas conexiones de agua potable y realizar 73,415 conexiones de alcantarillado sanitario.

Base macroeconómica sólida

El presupuesto se sustenta en proyecciones de crecimiento económico del 3.5% para 2026, una inflación controlada del 3.0% y un tipo de cambio estimado de C$36.62 por dólar estadounidense.

Los ingresos tributarios representarán el 94.2% de los recursos del gobierno central, alcanzando los C$161,681.8 millones, principalmente a través del Impuesto sobre la Renta (C$73,383.8 millones) y el Impuesto al Valor Agregado (C$57,352.1 millones).

Gasto social con enfoque de género y ambiental

El presupuesto 2026 asigna C$88,841.5 millones al gasto social, equivalente al 53.3% del gasto total y al 11% del PIB. Adicionalmente, se destinan C$4,710.0 millones a programas con enfoque de género y C$11,509.1 millones a iniciativas relacionadas con cambio climático, gestión de riesgos ante desastres y gestión ambiental.

Los subsidios para servicios básicos también están contemplados con una asignación de C$2,436.1 millones, distribuidos entre transporte nacional, transporte urbano de Managua, y subsidios de energía y agua para jubilados y población general.

El documento presupuestario detalla que estas asignaciones reflejan el compromiso gubernamental con el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, y los planes y compromisos de buen gobierno establecidos como prioridades nacionales.

Presupuesto 2026 educación y salud lideran la inversión social en Nicaragua
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