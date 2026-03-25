Gobierno de Nicaragua sostiene importantes encuentro con directivos de HEMCO

El Compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, sostuvo un importante encuentro con directivos de la empresa minera HEMCO que está en el país, para potenciar este rubro económico de gran importancia para nuestro país.

“Estamos reunidos para darle la más cordial y calurosa bienvenida a una importante delegación de la empresa minera HEMCO. Esta empresa de origen colombiano, que tiene ya más de una década de estar trabajando en Nicaragua, y que ha venido desarrollando su actividad minera responsablemente, eficientemente, brindando oportunidades de empleo y desarrollo a las comunidades donde están operando. Para todos ustedes la más calurosa y cordial bienvenida en nombre de nuestros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo”, dijo Laureano.

En el encuentro se habló sobre la importancia del sector minero en Nicaragua, el estado de las operaciones de la empresa HEMCO, el clima de las inversiones y las perspectivas de continuar y ampliar sus operaciones para generar más beneficios en las comunidades donde trabajan de forma sostenible.

Por Nicaragua participaron, además del compañero Laureano, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), compañera Wendy Morales, el ministro de Energía y Minas, compañero Salvador Mansell, y el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes.

En tanto, por HEMCO, estuvieron el socio mayoritario señor Vikram Sodhi, el presidente de la Junta Directiva, señor Augusto López, y el presidente y director ejecutivo, señor Daniel Henao, quienes fueron recibidos en el despacho del Asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia.

Laureano, después de nombrar a la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), dijo que con la delegación de Hemco “estaremos revisando el estatus de sus operaciones, cómo están actualmente trabajando en nuestro país y las perspectivas que tienen para continuar, ampliar sus operaciones, poder generar más beneficios en esas comunidades donde están trabajando y de que podamos juntos impulsar el desarrollo sostenible del sector minero que es tan importante para la economía nicaragüense y para la economía mundial”.

Finalmente, el Compañero Laureano reiteró que el sector minero en Nicaragua cuenta con el respaldo del gobierno, para que las empresas continúen trabajando de manera exitosa y puedan ampliar sus inversiones a largo plazo de forma amigable con el medio ambiente.