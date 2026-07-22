Nicaragua recuerda a Guatemala legado de paz de Esquipulas

El Gobierno de Nicaragua dirigió un mensaje al Gobierno y pueblo de Guatemala, recordando las históricas batallas por la paz en Centroamérica y el legado de los Acuerdos de Esquipulas de 1987.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicaragua destacó que aquellos acuerdos marcaron una etapa de diálogo, discusión fructífera y decisiones soberanas para trabajar contra las guerras y a favor de la concordia entre los pueblos centroamericanos.

La nota oficial reconoce la voz del expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo y de otros mandatarios centroamericanos que, desde distintas posiciones ideológicas, promovieron el derecho de la región a vivir en tranquilidad, seguridad y paz.

El documento subraya que Centroamérica necesita una unión digna, valiente, con voces propias y soberanas, capaces de respetar las decisiones que cada pueblo adopta para preservar su estabilidad, armonía y lucha contra la pobreza.

La Cancillería nicaragüense también reafirma que el respeto al derecho ajeno continúa siendo el mensaje central desde antes de Esquipulas, durante Esquipulas y hasta la actualidad.

Con este pronunciamiento, Nicaragua ratifica su posición de defender la soberanía nacional, la paz regional y el derecho de cada pueblo a decidir sus propios caminos.

Las autoridades nicaragüenses continuarán promoviendo mensajes de respeto, concordia y no injerencia en el marco de sus relaciones con los pueblos centroamericanos.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

PAZ Y BIEN DECIDIMOS SOBERANAMENTE

EN ESQUIPULAS

Al Hermano Gobierno de la República de Guatemala, y a ese Pueblo querido con quien nos han unido históricas Batallas por la Paz en Nuestra Centroamérica, culminando con los Históricos Acuerdos de Esquipulas en 1987, le Recordamos esos Tiempos desafiantes de tanta discusión fructífera, hasta alcanzar decisiones que nos convocaron a seguir trabajando contra las Guerras y por la Concordia, de acuerdo a nuestras propias Legislaciones y necesidades.

Recordamos con agradecimiento y reconocimiento, la voz valiente, firme y siempre armonizante del Presidente Vinicio Cerezo y de los Mandatarios que en Centroamérica, en aquellos Tiempos duros y desde diferentes posiciones ideológicas, promovían nuestro derecho a vivir tranquilos, seguros, trabajando para prosperar.

A todos ellos nuestro Abrazo Fraternal y nuestro Respeto por sus aportes a la Unión Centroamericana de Paz y Bien.

En estos días, cuando se alzan voces que contradicen sus propios hechos, en relación a los Valores Constitucionales y a los esfuerzos de las Familias Trabajadoras de nuestros Pueblos, recordamos esos Momentos de Valentías y Méritos que hoy hacen tanta falta, así como también nos hace falta una Unión Digna, Valerosa, de voces propias y soberanas que cuestionen lo incorrecto y respeten las decisiones correctas y apropiadas que viene tomando cada Pueblo, para preservar su Estabilidad, Armonía y Caminos de Lucha efectiva contra la Pobreza.

Hermanos Centroamericanos:

Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el Mensaje és el mismo : El Respeto al Derecho ajeno, es la Paz.

Managua, 22 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua