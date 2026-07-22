Nicaragua responde a República Dominicana con mensaje de soberanía

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigió un mensaje a la República Dominicana en el que reivindica la dignidad de los pueblos, el respeto entre Estados y la memoria histórica compartida en luchas antiintervencionistas.

La nota oficial, titulada “Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad”, recuerda que el pueblo dominicano sufrió dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, al tiempo que cuestiona la conducta de figuras instaladas en máximas instituciones.

El documento señala que los pueblos no deben cargar con las actuaciones de determinadas autoridades, y plantea que Nicaragua y República Dominicana vivieron experiencias históricas marcadas por agresiones e imposiciones externas.

La Cancillería nicaragüense también evocó al héroe antiintervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert, a quien recordó por haber recorrido junto al General Augusto C. Sandino caminos de dignidad.

El mensaje cierra reiterando el principio de respeto al derecho ajeno como base de la paz, dirigido a los hermanos y hermanas dominicanos.

Con esta comunicación, Nicaragua reafirma su posición de defensa de la soberanía, la memoria histórica y el respeto entre pueblos latinoamericanos y caribeños.

Las autoridades nicaragüenses continuarán expresando su postura diplomática frente a situaciones que consideren contrarias a la dignidad nacional y al principio de no injerencia.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

LOS SONIDOS DEL SILENCIO

EL BARULLO DE LA INDIGNIDAD

Resulta increíble, a estas alturas de la Historia, que un Pueblo Valiente y Digno, como el Pueblo Dominicano, que sufrió Dictaduras, Invasiones e Intervenciones Imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus Máximas Instituciones.

Vivimos las mismas miserias y los Pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas Figuras que creen ser de Autoridad.

Nunca olvidamos al Héroe Anti-Intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert que recorrió con Sandino Caminos de Dignidad.

Como bien sabemos, Herman@s Dominicanos, el Respeto al Derecho ajeno, és la Paz.

Managua, 22 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua