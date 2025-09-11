type here...
jueves, septiembre 11, 2025
Nicaragua

Gobierno de Nicaragua entregará 2 hemocentros móviles para donación de sangre

Por Jhonny Martínez
En conmemoración de las Fiestas Patrias de Septiembre, el Gobierno de Nicaragua entregará dos hemocentros móviles para la recolección de donaciones voluntarias de sangre.

Con una inversión de 3 millones 800 mil córdobas, estos centros tienen como objetivo colectar 25 mil donaciones anualmente.

Los hemocentros móviles están equipados para ofrecer condiciones cómodas a los donantes.

Cuentan con seis sillones, un área para resguardar las unidades de sangre, una sala de selección de donantes, toldos y sillas para la espera, y servicios sanitarios.

Con estas unidades, se facilitará la donación en parques, universidades, centros de trabajo y otros espacios comunitarios.

La entrega oficial de los hemocentros se realizará este viernes 12 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Banco Nacional de Sangre, ubicado en el reparto Belmonte en Managua.


