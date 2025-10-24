Fuerza Naval e Inpesca patrullan Golfo de Fonseca e inspeccionan 27 embarcaciones

El Buen Gobierno de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval e INPESCA, realizó una extensa jornada de patrullaje y verificación marino costera en el Golfo de Fonseca.

El operativo, que inició en Potosí, Chinandega, abarcó varias zonas costeras con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Pesca 489 y las Normas Técnicas Obligatorias (NTON).

Se inspeccionaron un total de 27 embarcaciones, se detectaron pescadores que no portaban la documentación requerida, y otros que sí cumplían con la normativa, incluyendo la luz de malla y las tallas mínimas de captura.

Las embarcaciones que no cumplían con los requisitos fueron remitidas a la Fuerza Naval y sus tripulantes instados a ponerse al día con los trámites en la delegación de INPESCA.

Con estas acciones se promueve el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.