Ferias Navideñas generan más de 3 millones de córdobas en ventas

Un total de 109 Ferias de Emprendedores denominadas “Celebrando Tiempos de Bendición, Paz y Alegría” se desarrollaron con éxito del 15 al 21 de diciembre en todo el país.

Ferias de Emprendedores impulsan creatividad y economía

Estos eventos, acompañados de noches navideñas culturales, impulsaron la economía creativa y la gastronomía tradicional nicaragüense.

Las ferias contaron con la participación de 1,260 protagonistas, quienes reportaron ingresos aproximados de 3 millones 400 mil córdobas.

La oferta comercial incluyó una amplia variedad de rubros, entre los que destacaron artesanías y textiles con piezas representativas de la identidad local; cuero y calzado, con productos de alta calidad manufacturados por artesanos nacionales.

También se vendieron medicina natural y miel, así como dulces típicos y platillos tradicionales de la época decembrina, además de productos sublimados y diversos artículos para regalo.

Estos espacios permitieron a los emprendedores conectar con nuevos clientes y fortalecer sus modelos de negocio. Al mismo tiempo, las familias nicaragüenses disfrutaron de actividades culturales y entretenimiento sano en sus comunidades.

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos reafirmó su compromiso con la proyección del talento local y el crecimiento económico nacional. Con estas iniciativas, se continúa fomentando una Nicaragua próspera y creativa a través del apoyo directo a los pequeños y medianos negocios.

