Ferias de emprendedores dejan 2.3 millones en ventas en Nicaragua
Un total de 112 Ferias de Emprendedores se desarrollaron con éxito en todo el país del 13 al 19 de julio.
Las actividades se realizaron bajo los lemas “Expo Ferias: Talento que Revoluciona”, “Ferias Celebrando 47/19” y “Talento Local que Produce y Avanza con Esperanzas Victoriosas”.
Los eventos, que incluyeron las tradicionales Tardeadas Campesinas y música revolucionaria, reunieron a 1,065 emprendedores nacionales.
La masiva asistencia de las familias nicaragüenses permitió dinamizar el comercio local, generando ingresos aproximados de 2 millones 300 mil córdobas.
En el marco de la conmemoración del 47/19, los asistentes adquirieron textiles con diseños alusivos a la celebración, gastronomía popular, café, miel, vinos artesanales, cuero y dulces tradicionales.
Asimismo, los mercaditos campesinos ofrecieron frutas, verduras y lácteos frescos a precios accesibles.
A través de estas iniciativas, el Gobierno Sandinista continúa promoviendo espacios de encuentro y comercialización para los pequeños negocios. Con ello, se respalda de forma directa el dinamismo de la economía familiar, la prosperidad y el desarrollo en los distintos municipios del país.