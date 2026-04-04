Familias disfrutan del Almíbar más grande de Nicaragua en Puerto Salvador Allende
Miles de personas se dieron cita desde tempranas horas este Sábado de Gloria en el bello Puerto Salvador Allende, Managua, para degustar del riquísimo y tradicional Almíbar más Grande de Nicaragua.
Jamileth Ortíz, gerente del Puerto destacó que “Año con año, la Empresa Portuaria Nacional, a través del Puerto realiza esta actividad para brindar a nuestros visitantes un día agradable en familia, fomentando la unidad y manteniendo vivas nuestras tradiciones ancestrales”.
Durante la actividad se distribuyen gratuitamente, unas 2 mil porciones de almíbar, tradicional platillo de Semana Santa y que se elabora con frutas como papaya, jocote, mango, coco y grosella, se cocina lentamente junto a dulce, canela y clavo de olor.
La Empresa Portuaria Nacional (EPN) año con año comparte con las familias nicaragüenses del Almíbar más grande de Nicaragua como parte de sus celebraciones culturales y gastronómicas.