Escuela Nacional de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba abre matrículas 2026

El profesor Sergio Velazques, del Instituto Nacional de Artes Plasticas, anunció la oferta Académica 2026, con matrículas abiertas y una atractiva propuesta de cursos de verano, pensada para personas talentosas que desean formarse en el arte y la creatividad.

Oferta Académica 2026 en Artes Plásticas: matrículas abiertas

La modalidad regular está disponible para bachilleres, quienes deberán presentar su cédula de identidad y realizar el pago de 300 córdobas de matrícula y una mensualidad accesible de 250 córdobas.

Además, se ofrecen carreras profesionales con un precio simbólico, reafirmando el compromiso con la educación inclusiva y accesible.

En modalidad sabatina, se imparten cursos libres en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, así como la carrera de Artes Plásticas, con una duración de tres años, en horario extendido de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

El plan de estudios inluye pintura, escultura, grabado y diseño, con un total de 54 materias, combinando un sólido pensum académico que culmina con la formación integral como artista plástico.

Finalmente Velasquez dijo que la fecha límite de inscripción es el 2 de febrero.

