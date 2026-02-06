Honran al poeta Rubén Darío con réplica del cortejo fúnebre

Con una réplica del cortejo fúnebre del poeta Rubén Darío, que inició en el Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y que recorrió las calles, hasta concluir en la Catedral de León, donde descansan los restos del «Príncipe de las Letras Castellanas», se conmemoró el 110° Aniversario de su tránsito a la Inmortalidad.

Esta réplica del cortejo fúnebre del poeta recorrió las mismas calles, como se hizo el 13 de febrero de 1916 (hace 110 años), cuando el «Poeta Universal» era trasladado a la catedral hasta su última morada.

Darío falleció el 6 de febrero de 1916 a los 49 años, a las 10:15 de la noche, en la ciudad de León. Su apoteósico funeral se prolongó varios días.

La tumba del Principe de las Letras Castellanas está ubicada en el lado derecho del Altar Mayor, al pie de la estatua de San Pablo. Fue sepultado debajo de la escultura en tamaño real de un «león doliente».

En el recorrido de la réplica del cortejo fúnebre del poeta, participaron la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente, el doctor Gustavo Porras; diputados; autoridades municipales de León, dirigidas por su alcaldesa Gisela Lacayo; instituciones del Buen Gobierno Sandinista, autoridades y estudiantes universitarios, Juventud Sandinista 19 de Julio, UV distritales y municipales.

El Poeta Universal» fue declarado formalmente Héroe Nacional y Prócer de la Independencia Cultural de Nicaragua mediante la Ley N.° 927, aprobada el 16 de marzo de 2016.

El pueblo y autoridades honran al «Poeta Universal»

La alcaldesa Gisela Lacayo expresó que desde la Primera Capital de la Revolución, Ciudad Creativa y del Aprendizaje, celebraron el 110° aniversario del tránsito a la inmortalidad de Félix Rubén García Sarmiento, «Rubén Darío», quien ha dejado un gran legado de patriotismo, de amor y que revolucionó el castellano.

Lacayo valoró que las familias leonesas, junto al pueblo, le rindieron homenaje «a un gran hijo que tuvo esta Nicaragua, digna y soberana, en donde vamos a recorrer lo que son las calles, donde hace 110 años, se recorrieron para darle el último adiós a nuestro Príncipe de las Letras Castellanas».

Después del recorrido de la réplica del cortejo fúnebre del poeta Rubén Darío, las autoridades municipales, del Gobierno Sandinista, la juventud y las universidades colocaron ofrendas florales en la tumba, donde descansan los restos del «Padre del Modernismo».

Para finalizar, la alcaldesa Lacayo manifestó: «Nos sentimos orgullosos y orgullosas de estar conmemorando estos 110 años del paso a la inmortalidad de Rubén Darío y, sobre todo, con un Gobierno Revolucionario, con nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario, que siguen el legado de Darío, el legado de Sandino, el legado de Rigoberto López Pérez y aquí estamos disfrutando de la paz, de la tranquilidad y de la soberanía nacional».

Yuniesky Mayorga, coordinadora departamental de León del Movimiento Cultural Leonel Rugama, declaró que «conmemorar hoy los 110 años de nuestro poeta, el Príncipe de las Letras Castellanas, no es recordar una muerte cualquiera, es celebrar presencia eterna».

Mayorga valoró que para los leoneses, «custodiar los restos de nuestro amado poeta, es un orgullo que nació el 13 de febrero de 1916, el día que su cuerpo fue sepultado en la catedral».

La dirigente se mostró orgullosa de ver muchos jóvenes en la conmemoración del 110° aniversario del tránsito a la inmortalidad del poeta.

«Me enorgullece ver hoy a la juventud protagonista. La Juventud Presidente está aquí haciendo presencia en diferentes espacios: estudiantes, integrantes de bandas rítmicas, integrantes de coro, poetas», expresó Mayorga, quien destacó que el legado que dejó el poeta a la juventud «es la cultura; la cultura nicaragüense está firme hoy, más que nunca, gracias a la paz, a la tranquilidad que vivimos hoy en nuestra Nicaragua».

Después del recorrido de la réplica del cortejo fúnebre, las autoridades municipales, del Gobierno Sandinista, de la Asamblea Nacional, la Juventud Sandinista y las universidades colocaron ofrendas y flores en la tumba, donde descansan los restos del Héroe Nacional y Prócer de la Independencia Cultural de Nicaragua.