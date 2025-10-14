En un 58.8% avanza Campaña Nacional contra el VPH en niños de 10 a 14 años

Con el protagonismo de las familias nicaragüenses nuestro Gobierno Sandinista desarrolla la Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para proteger a nuestras niñas y niños.

A la fecha, 82 mil niñas de 10 a 11 años de edad han completado su vacunación con 2 dosis contra el VPH (61.2%). Sólo nos hace falta vacunar con la segunda dosis a 52 mil niñas.

Por otro lado, vacunamos a 151 mil niños de 10 a 14 años de edad con sus primeras dosis, alcanzando un avance del 58.8% de los niños previstos a vacunar.

Bajo el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, seguiremos desarrollando esta campaña en visitas casa a casa, a escuelas y en unidades de salud de todo el país.