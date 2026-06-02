En la última semana no se registraron casos ni muertos por COVID en Nicaragua

El Ministerio de Salud dio a conocer este martes que entre el 26 de mayo y el 02 de junio, en Nicaragua no se presentaron casos de COVID confirmado.

La institución sanitaria destacó que en la presente semana no se registraron fallecidos atribuibles al COVID.

El MINSA señaló que desde el inicio de la pandemia ha atendido y dado seguimiento responsable a 16 mil 828 personas y ha logrado la recuperación de 16 mil 583 nicaragüenses.

Al concluir la entidad de salud resaltó que continúa trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!.

