Distritos Navales protegen los recursos naturales del Caribe

El Ejército de Nicaragua a través de servicios operativos del Distrito Naval Caribe, en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, obtuvo los siguientes resultados:

Ejército de Nicaragua incauta madera y mariscos

En el muelle municipal de Puerto Cabezas, Caribe Norte, se ocuparon especies marinas las cuales eran trasladadas de manera ilegal, a bordo de un camión, placa RS 7730, violentando las regulaciones establecidas en Nicaragua.

Y en la bahía de El Bluff, municipio de Bluefields, Caribe Sur, se ocuparon 6 mil pies tablar de madera de la especie Pino, y 466 piezas de diferentes medidas.

Estas eran trasladadas de manera ilegal, a bordo de una embarcación tipo velero de nombre «Capt. Joshua I», violentando las regulaciones establecidas. Esto resultados se lograron los días 27 y 28 de febrero de 2026.



