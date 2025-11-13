Continúan encuentros de intercambio entre medios sandinistas, JS19J y Universidades
La mañana de este jueves se desarrolló un nuevo encuentro de intercambio y aprendizaje mutuo entre los medios sandinistas, la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio y los Estudiantes de Comunicación de las Universidades del Pueblo.
En esta nueva capacitación participaron los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro y de la UNAN Managua.
Las exposiciones centrales en esta sesión de trabajo las realizaron los compañeros Edwin Madrigal y Guadalupe Padilla, Coordinadores de la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio.
El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro en Managua.
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