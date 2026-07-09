Comunicadores del Caribe Norte y Venezuela sostienen encuentro virtual de capacitación

Este jueves se desarrolló un encuentro virtual de intercambio y capacitación entre comunicadores sandinistas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y los destacados comunicadores venezolanos Abraham Istillarte y Ender Núñez.

En este espacio de fortalecimiento de capacidades participaron el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano, así profesionales de la comunicación de los municipios de Bilwi, Waspam, Prinzapolka, Rosita, Siuna, Bonanza, Paiwas y Mulukukú.

La sesión de trabajo forma parte de los esfuerzos continuos por estrechar los lazos de cooperación, solidaridad y complementariedad en el ámbito informativo entre los pueblos de Nicaragua y Venezuela.



