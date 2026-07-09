26 comunicadores nicaragüenses viajan a China para capacitación

Por Jonathan Morales
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Una delegación integrada por 26 comunicadores sandinistas se encuentra en la República Popular China para participar en una jornada intensiva de cursos de capacitación, programada del 8 al 29 de julio de 2026 en la ciudad de Beijing.

Delegación de comunicadores nicaragüenses inicia seminario de capacitación en China
Delegación de comunicadores nicaragüenses inicia seminario de capacitación en China

El «Seminario para Comunicadores Nicaragüenses» tiene como sede el Instituto de Investigación y Formación de la Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular China, un esfuerzo conjunto orientado a seguir ampliando el intercambio comunicacional, cultural y profesional entre ambas naciones.

Durante el acto de apertura, los delegados nicaragüenses transmitieron un saludo fraterno de parte de los Copresidentes de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, dirigido al Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco del 105 aniversario del Partido Comunista de China.

A lo largo de las próximas semanas, la delegación nicaragüense participará en diversos espacios de intercambio de experiencias técnicas y teóricas, reafirmando el compromiso compartido de avanzar hacia el desarrollo común y consolidar los lazos históricos de amistad y hermandad que unen a ambos pueblos.


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