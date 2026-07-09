26 comunicadores nicaragüenses viajan a China para capacitación

Una delegación integrada por 26 comunicadores sandinistas se encuentra en la República Popular China para participar en una jornada intensiva de cursos de capacitación, programada del 8 al 29 de julio de 2026 en la ciudad de Beijing.

Delegación de comunicadores nicaragüenses inicia seminario de capacitación en China

El «Seminario para Comunicadores Nicaragüenses» tiene como sede el Instituto de Investigación y Formación de la Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular China, un esfuerzo conjunto orientado a seguir ampliando el intercambio comunicacional, cultural y profesional entre ambas naciones.

Durante el acto de apertura, los delegados nicaragüenses transmitieron un saludo fraterno de parte de los Copresidentes de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, dirigido al Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco del 105 aniversario del Partido Comunista de China.

A lo largo de las próximas semanas, la delegación nicaragüense participará en diversos espacios de intercambio de experiencias técnicas y teóricas, reafirmando el compromiso compartido de avanzar hacia el desarrollo común y consolidar los lazos históricos de amistad y hermandad que unen a ambos pueblos.



