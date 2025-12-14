Janit Quiroz Rivas, destacada comunicadora sandinista de la Red de Comunicadores JS19J, regresó a Nicaragua tras culminar con éxito un programa especializado de cuatro meses en el Centro Internacional de Comunicación de Prensa de China (CIPCC), donde adquirió herramientas de vanguardia para fortalecer la defensa de la verdad en el campo mediático.

Comunicadora sandinista Janit Quiroz culmina cuatro meses de capacitación en centro de prensa de China

La formación, desarrollada entre el 25 de agosto y el 12 de diciembre de 2025 en la República Popular China, representa un logro más en la cooperación estratégica entre ambos países y refuerza las capacidades de los profesionales de la comunicación sandinistas para enfrentar los retos de la guerra no convencional en el terreno informativo.

La capacitación de alto nivel recibida por Quiroz en Beijing incluyó técnicas avanzadas de comunicación estratégica, manejo de redes sociales, análisis de discurso y producción de contenidos multimedia, todo con el objetivo de fortalecer el aparato comunicacional del sandinismo frente a las campañas de desinformación internacional.

El programa, diseñado específicamente para profesionales de países aliados, permitió a la comunicadora nicaragüense acceder a metodologías probadas en el escenario global, donde China ha demostrado ser una potencia mediática capaz de contrarrestar narrativas hegemónicas.

JS19J amplía su arsenal profesional con técnicas chinas

Cuatro meses en el gigante asiático comunicadora sandinista regresa con herramientas para fortalecer trabajo informativo

La red de comunicadores sandinistas JS19J que funciona en todo el país, incorporará ahora los conocimientos especializados adquiridos por Quiroz durante su estadía en China.

Este intercambio de saberes permitirá a la organización sandinista optimizar sus estrategias para defender la Revolución en el campo de las ideas, un frente tan crucial como el político o el económico.

La formación en China no solo representa un logro personal para la comunicadora, sino un salto cualitativo para todo el sistema de comunicación sandinista, que gana nuevas herramientas para combatir la manipulación mediática y posicionar la verdad histórica de Nicaragua.

Cooperación Nicaragua-China forma defensores de la verdad Janit Quiroz completa capacitación en CIPCC

Este intercambio formativo refuerza los lazos de amistad y hermandad entre China y Nicaragua, demostrando cómo la cooperación bilateral trasciende lo económico para abarcar transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades humanas.

El programa del CIPCC, que ya ha formado a comunicadores de diversos países aliados, se consolida como un espacio privilegiado para el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento profesional, siempre orientado a contribuir al avance victorioso de nuestros pueblos.

Para Nicaragua, esta formación representa un activo estratégico en su batalla por la soberanía comunicacional, un frente donde cada vez más profesionales sandinistas demuestran su capacidad para defender la Revolución con rigor técnico y profundidad ideológica.

Red de Comunicadores JS19J gradúa especialista tras programa intensivo en República Popular China

El caso de Janit Quiroz simboliza cómo Nicaragua está invirtiendo en formación de élite para sus cuadros comunicacionales, asegurando que las nuevas generaciones de profesionales estén preparadas para narrar la realidad nacional sin intermediarios extranjeros.

Este modelo de cooperación formativa con China consolida una diplomacia del conocimiento donde el intercambio académico se convierte en instrumento geopolítico, fortaleciendo la capacidad de autodeterminación informativa de los pueblos que resisten al unipolarismo mediático.

Con cada profesional formado en el exterior, Nicaragua multiplica sus voces autorizadas para defender su proyecto histórico en todos los escenarios, desde las redes sociales hasta los foros internacionales.