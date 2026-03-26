Comisarías de la mujer recibieron 5 denuncias y arrestaron a 3 agresores en 7 días

La Policía Nacional, informó este jueves los resultados del Plan de Prevención y Seguridad ciudadana dirigido a las madres de familia, a través de las Comisarías de la Mujer, correspondiente al periodo del jueves 19 al miércoles 25 de marzo.

Comisarías de la Mujer: Prevención y seguridad contra la violencia

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron 19,880 visitas casa a casa y 130 asambleas con la comunidad, logrando una participación total de 33,270 personas.

En estos encuentros se promovió la cartilla de derechos y leyes para la prevención del femicidio, además de realizar conversatorios y asambleas que contaron con la presencia de más de 32,000 participantes entre hombres y mujeres.

Durante las visitas de presencia directa, las autoridades recibieron un total de 5 denuncias, de las cuales 1 fue en León, 1 en Chinandega, 1 en Masaya, 1 en Nueva Segovia y 1 en Managua.

De estas denuncias, una correspondió al delito de violación y cuatro a delitos de intimidación, amenaza, asedio y agresiones contra la mujer.

Como resultado de estas acciones, se logró la captura de 3 sujetos en los departamentos de Chinandega, Masaya y Managua.

Finalmente, la institución policial recordó a la población la importancia del uso responsable de la Línea de Emergencia 118, la cual permanece disponible las 24 horas del día para atender cualquier situación de riesgo de manera oportuna.

