Color, tradición y orgullo en tercera edición de la Pasarela Nacional de Huipiles “Amor Patrio” en Managua

Las familias nicaragüenses se deleitaron la noche de este sábado con la tercera edición de la Pasarela Nacional de Huipiles “Amor Patrio” realizado en el Centro Cultural Tino López Guerra, de Managua.

Este evento se llevó a cabo en el marco del Día Nacional del Huipil, que se celebra cada 8 de septiembre, como un homenaje a nuestras raíces, cultura, identidad y tradición, y al valor simbólico de esta prenda ancestral.

El huipil, más que una vestimenta, representa la historia, el arte y la herencia de nuestros pueblos; y esta pasarela fue una muestra viva del amor por Nicaragua y del compromiso por preservar nuestras tradiciones.

Con el Decreto Presidencial No 11-2023, se dio la Declaración del Huipil Nicaragüense como Patrimonio Inmaterial, Artístico y Cultural de la Nación.

El decreto mandata promover el uso de la prenda, sus tradiciones, historia y elaboración a través de la realización de desfiles, bailes, presentaciones artísticas y culturales desde escuelas de artes, cultura y tradición, centros educativos, en espacios públicos que convoquen a la niñez, juventud, artistas y familias realzando el orgullo de nuestra cultura.

En esta tercera edición de la Pasarela Nacional de Huipiles participaron alumnos de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, “quienes diseñaron huipiles creativos, para adaptar a diferentes circunstancias y situaciones, en diferentes fiestas o celebraciones”, dijo Fernando Fuentes, coordinador de Moda de Nicaragua Diseña.