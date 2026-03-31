Cirugía Fetal salva a 13 bebés con hidrocefalia en Hospital Bertha Calderón

A través del programa de Cirugía Fetal, 13 bebés con hidrocefalia han sido intervenidos desde el año 2021, por médicos del Hospital Bertha Calderón Roque, en Managua.

Médicos de Managua realizando cirugía fetal

La hidrocefalia es acumulación de líquido en la cabecita. La cirugía dentro del vientre materno consiste en colocar una pequeña válvula para drenar ese líquido y permitir que el bebé siga desarrollándose sanamente antes de nacer.

El último caso intervenido fue hace 10 días, con resultados altamente satisfactorios: reducción significativa del tamaño ventricular, resolución de la hidrocefalia y adecuada condición clínica fetal. Actualmente, el caso sigue en vigilancia con el objetivo de alcanzar la edad gestacional de término.

