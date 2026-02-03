CGTN y Medios Sandinistas en nuevo encuentro enfocado en cultura digital

Los Coordinadores y Directores de los Medios Sandinistas llevaron a cabo un nuevo encuentro de intercambio de experiencias y conocimientos con el Grupo de Medios de China-CGTN en Español. En esta ocasión, conversaron sobre el tema de la «Televisión panorámica y la comunicación de la cultura en la era de las redes sociales.

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, indicó que estos encuentros tienen el objetivo de seguir avanzando en el aprendizaje mutuo con el fortalecimiento de capacidades.

“Compañer@s, herman@ comunicadores sandinistas de Nicaragua digna, soberana, bendita y siempre libre, compañer@s, herman@s del Grupo de Medio de China CGTN en Español, compañera y hermana Yuhang Li, comunicadora del Grupo de Medios de China CGTN Español, queremos en primer lugar hacerle llegar en cariño, el abrazo de parte de nuestros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, el saludo y el cariño de parte de toda la familia nicaragüense, de todo nuestro pueblo, el pueblo de Sandino, el pueblo de Darío”, expresó el compañero Daniel.

Durante su intervención, envió un abrazo fraterno y cariñoso al hermano compañero presidente de la República Popular China, compañero Xi Jinping, y a todos los hermanos del Partido Comunista de China y al gobierno.

“Compañer@, nos alegra poder continuar avanzando juntos, seguir desarrollando todos estos encuentros que nos permiten fortalecer nuestras capacidades y nuestras habilidades en la labor comunicacional, comprometidos siempre en la defensa de la verdad verdadera y aportando al bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos. Nos reunimos desde Nicaragua bendita y siempre libre los coordinadores y directores de los Medios Sandinistas de Nicaragua”.

El Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía expresó que todo el Pueblo Presidente está al frente del trabajo comunicacional, aportando al avance victorioso “de las familias nicaragüenses con el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y con el liderazgo, la dirección y la conducción del Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Queremos desde aquí saludar a todos nuestros hermanos comunicadores sandinistas en todo el país, trasladar el abrazo, el cariño de parte del Comandante Daniel, de la Compañera Rosario y todo nuestro reconocimiento a su destacada labor”.

“Herman@s comunicadoras de la República Popular China, compañeros comunicadores sandinistas de Nicaragua digna, soberana, bendita y siempre libre, reafirmamos ese avance cada vez más unidos, cada vez más cohesionados, uniendo todos nuestros esfuerzos, estrechando y fortaleciendo nuestra cooperación, nuestra colaboración, nuestra hermandad y solidaridad. Reafirmando ese compromiso en la labor comunicacional para la defensa de la verdad verdadera de nuestros pueblos y con la verdad verdadera, aportamos desde la labor comunicacional a la defensa de la paz, la defensa de la estabilidad, la defensa de la patria y la defensa de la revolución”.

A su vez, Daniel resaltó que, a través del trabajo diario, se contribuye todos los días a esa construcción permanente de los nuevos triunfos del pueblo “siempre unidos, siempre hermanados, China y Nicaragua construyendo juntos el porvenir en prosperidad y el bienestar, avanzando siempre hacia las nuevas victorias y siempre más allá”.

Por su parte, la periodista y productora de programas culturales Yuhang Li fue la encargada desde China de llevar a cabo la presentación del tema “Televisión panorámica y cómo comunicar la cultura en la era de las redes sociales”.

“Gracias por la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes; es un placer para mí conocer a todos los hermanos de Nicaragua. Reportear en el terreno en un idioma extranjero para audiencia internacional es una tarea bastante difícil para mí, pero me gustaría hablar de la televisión panorámica y cómo comunicar la cultura en la era de las redes sociales”.

“Elegí este tema porque creo que tanto en China como en Nicaragua los periodistas se enfrentan a la misma realidad y no es que las noticias hayan dejado de ser importantes, sino que cada día encontramos más desafíos porque las redes sociales cambiaron la forma de consumir noticias y la cultura sigue siendo importante, pero ya no es automáticamente atractiva”, refirió Yuhang Li.

Los compañeros de Medios Sandinistas subrayaron la importancia de poder tener un nuevo enfoque en este tema tan relevante para todos los países.

En el encuentro también participaron desde Nicaragua, los Coordinadores y Directores de los Medios Sandinistas: Compañero Maurice Ortega Murillo, director de Canal 13; Aarón Peralta, director de Canal 6; Celia Zamora, coordinadora de Prensa Canal 8; Óscar Ortiz, del equipo de trabajo de El 19 Digital; Guadalupe Padilla, de la Red de Jóvenes Comunicadores JS19J; Roberto Zúniga, jefe de Prensa Canal 13; Camilo Rodríguez, de Plataformas Digitales JS19J; Dariela Falcón, corresponsal de CGTN en Español desde Nicaragua.