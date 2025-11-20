Campaña de Vacunación contra VPH supera el 86% de avance

Por Jonathan Morales
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La Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está registrando un avance significativo en todo el país, con el objetivo de proteger a niños y niñas contra el virus.

Avanza la vacunación VPH para proteger a los niños
Avanza la vacunación VPH para proteger a los niños

A la fecha, las autoridades de salud reportan que se han aplicado 220,870 primeras dosis a niños de 10 a 14 años, alcanzando un avance del 86% respecto a la meta nacional proyectada.

En cuanto a las segundas dosis destinadas a niñas de 10 y 11 años, se han aplicado 121,400 dosis, lo que representa un cumplimiento del 90% de la meta.

La campaña continuará desarrollándose activamente mediante visitas casa a casa y en las Unidades de Salud de todo el país, asegurando la cobertura y protección de la población infantil y juvenil.


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