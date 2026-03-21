Bomberos Unidos inspeccionan centros turísticos de Xiloá

Con miras a la Semana Santa los Bomberos Unidos de Nicaragua iniciaron inspecciones en los establecimientos del centro turístico Xiloa, buscando garantizar la seguridad de veraneantes y familias.

Las revisiones comenzaron en el bar y restaurante El Primo, donde su propietario, Miguel Ángel Gutiérrez Santo, agradeció la labor de vigilancia de los Bomberos y la Policía Nacional, destacando que estas acciones mejoran la atención tanto a turistas nacionales como extranjeros.

El establecimiento, con más de 35 años de trayectoria, ofrece especialidades como pescado frito, camarones, ceviche y bebidas variadas.

Las inspecciones también abarcaron el bar Los Cocos, de don Mario Montiel Morales, con aproximadamente 40 años de experiencia, conocido por platillos tradicionales nicaragüenses como el pescado a la tipitapa.

Montiel Morales resaltó la importancia de la labor de Bomberos, Policía y Cruz Blanca para proteger a visitantes, comerciantes y emprendedores.

El comisionado mayor Francisco Reyes, jefe de Bomberos Unidos, señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional para garantizar un ambiente seguro y ordenado durante la Semana Mayor.