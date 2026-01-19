Bomberos Unidos garantizaron 180 servicios de emergencia a nivel nacional

En una intensa jornada de servicio durante este domingo 18 de enero, los Bomberos Unidos brindaron un total de 180 atenciones en todo el territorio nicaragüense, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y los bienes de las familias.

Del total de servicios, 72 correspondieron a inspecciones preventivas en hogares, negocios, tramos de mercados y puntos de venta de gas licuado, así como coberturas en eventos públicos.

Asimismo, se realizaron 60 servicios operativos, entre los que destacan: erradicación de enjambres de abejas y fugas de gas; rescate de animales y desrame de árboles con peligro de caída; búsqueda de una persona en la comunidad Esquipulas-Malacatoya, y labores de seguridad y prevención en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Por otra parte, las fuerzas bomberiles lograron controlar y extinguir 18 incendios de pequeña magnitud, los cuales no dejaron víctimas humanas.

Entre los incidentes más relevantes se encuentran tres incendios de viviendas en Managua, Tola y San Marcos.

Las investigaciones determinaron que las causas de los sinestros fueron fugas de gas licuado por falta de bridas de seguridad o tuberías flojas, además de un descuido al dejar aceite sobre una cocina encendida.

De igual manera, dos vehículos resultaron afectados por el fuego en la capital. Uno de los incidentes en la carretera a Masaya fue provocado por derrame de gasolina sobre el motor caliente de una furgoneta, mientras que, en el sector de Lomas del Valle, un recalentamiento eléctrico generó un cortocircuito en un auto marca Kia.

Los bomberos también atendieron 8 quemas de basura, 3 de maleza y un incendio agropecuario.

En el ámbito de la salud, las unidades de emergencia realizaron 16 traslados de pacientes a centros hospitalarios y brindaron 14 atenciones prehospitalarias en el lugar de los hechos, garantizando una respuesta integral ante cualquier eventualidad.

