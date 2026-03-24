Bomberos Unidos garantizan más de 800 servicios de emergencia en las últimas 24 horas

Los Bomberos Unidos de Nicaragua informaron que, durante el lunes 23 de marzo, se brindaron un total de 827 servicios como parte del compromiso permanente por salvaguardar la vida y los bienes de las familias, abarcando desde inspecciones preventivas hasta la atención de emergencias en distintos puntos del país.

Como parte del eje de prevención, se realizaron 675 inspecciones en hogares, hidrantes, terminales de buses, mercados y camiones que transportan materiales inflamables.

Asimismo, se brindaron 77 servicios operativos que incluyeron la erradicación de enjambres de abejas, control de fugas de gas, desrame de árboles y el aseguramiento de operaciones en la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

En cuanto al combate de siniestros, las fuerzas bomberiles controlaron 37 incendios pequeños, de los cuales 21 afectaron maleza, 12 basura y 4 se originaron por cortocircuitos, sin reportar víctimas humanas en estos incidentes.

En el ámbito de la atención prehospitalaria, se ejecutaron 18 traslados a centros asistenciales y se brindaron 15 atenciones en el sitio.

Además, se fortalecieron las capacidades de respuesta mediante 4 jornadas de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes de Granada y El Tortuguero, así como a trabajadores de una estación de servicio en San Fernando y brigadistas comunitarios en Achuapa, abordando temas de primeros auxilios y manejo de extintores.

Finalmente, el reporte destaca la atención brindada ante un trágico accidente de tránsito ocurrido a las 8:35 de la mañana en el Complejo Turístico “Rancho Santana”, en Tola, Rivas.

En este suceso, que involucró a un grupo de turistas estadounidenses, los bomberos trabajaron en el auxilio de 21 personas lesionadas y el rescate de una persona fallecida, identificada como Katherine Carrington Joyce Grelle, de 41 años.

Los afectados fueron trasladados inicialmente al hospital de Rivas y posteriormente al Hospital Vivian Pellas en Managua para recibir atención especializada.

