Bomberos Unidos consolidan habilidades para operar vehículos contra incendios

En la Escuela Nacional de Bomberos «Álvaro Diroy Méndez» en Managua, 20 Bomberos Unidos de nuevo ingreso, finalizaron curso de operadores de camiones cisternas que trasladas agua y mangueras para sofocar los incendios.

Bomberos de Nicaragua finalizan curso de camiones cisterna

El comisionado mayor Ramón Landero, director general de bomberos de Nicaragua del Ministerio del Interior, dijo que esta capacitación duró 45 días, y ahora los participantes tienen conocimiento para operar, manejar y cuidar los camiones cisternas.

Los nuevos bomberos proceden de Santo Tomás, Chontales; Masaya, la Paz Centro, León, Chinandega, Corinto y de otros puntos del país, donde trabajaran en la prevención y extinción de incendios, búsqueda y rescate, atención pre-hospitalaria, entre otros servicios.



