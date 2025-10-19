Bomberos Unidos brindaron 307 servicios en Nicaragua incluyendo el incendio de una vivienda

Los Bomberos Unidos garantizaron ayer sábado 18 de octubre, a nivel nacional 307 servicios, entre los que destacan incendios 7 incendios por cortocircuitos, 9 incendios menores controlados, incendio de una casa y de un medio de transporte.

El incendio de vivienda se reportó en la comarca Los Jaras de San Rafael del Sur, Managua; dejaron encendida una candela sobre un ropero plástico.

En tanto, en La Paz, Carazo, se atendió incendio en un camión placa M 194-842 al recalentarse los conductores eléctricos por el contacto del borne de la batería con el soporte del asiento del conductor.

Los Bomberos realizaron 196 inspecciones a los hogares, zonas vulnerables, terminales de buses, lanchas, negocios, locales de mercados, venta de gas licuado de petróleo, camiones que transportan material inflamable y cobertura en eventos públicos.

Además, brindaron 70 servicios de: erradicación de abejas, desrame de árboles, fugas de gas, abastecimiento de agua, rescate de animal, falsa alarma, aterrizajes, despegues y gases en instalaciones del Aeropuerto Augusto C. Sandino.

Finalmente, realizaron 24 traslados de pacientes a centros hospitalarios y 8 atenciones pre-hospitalarias.

