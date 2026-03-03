Bomberos Unidos batallan contra incendio forestal en laderas de la Laguna de Apoyo

Este lunes, miembros de los Bomberos Unidos continuaron con las labores de extinción del incendio forestal suscitado desde esta madrugada en las laderas de la Laguna de Apoyo en el sector del Mirador de Catarina, Masaya.

Incendio forestal arrasa Laguna de Apoyo y Somoto

Hasta el momento se desconoce cómo inicio el fuego que ha devorado los árboles y la maleza que encuentra a su paso.

En el lugar trabajan de manera articulada los Bomberos Unidos, brigadistas y miembros de la Policía Nacional.

En otra información similar…Varias hectáreas de bosque de pino y maleza fueron afectadas por las llamas en el cerro de Las Canoas, comunidad El Guayabo del municipio de Somoto, en Madriz.

El incendio forestal que se registró desde el pasado jueves movilizó a miembros del COMUPRED, brigadas municipales contra incendios, Bomberos Unidos y miembros del Ejército de Nicaragua.

