Avanza jornada de cirugías de corazón abierto con 10 procedimientos exitosos en Hospital de León

El Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales de León se ha convertido en sede de una importante jornada de cirugías de corazón abierto que inició el pasado jueves 16 de octubre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de protagonistas de todo el país.

A la fecha, se han realizado 10 cirugías de alta complejidad con resultados completamente favorables para los pacientes.

Solamente restan por desarrollar 6 cirugías de las previstas en el programa.

Estos complejos procedimientos quirúrgicos son llevados a cabo por un equipo de médicos nicaragüenses en colaboración con especialistas de la brigada “Proyecto Salud para León”, provenientes de Estados Unidos.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa trabajando incansablemente en colaboración con brigadas internacionales para seguir mejorando la calidad de atención y la calidad de vida de las personas con padecimientos del corazón y sus familias.



