Aprueban derribo de árboles que representen peligro para la población

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales publicó en la Gaceta, la Resolución Ministerial de Respuesta Rápida de Corte de Árboles que pongan en riesgo la vida humana o integridad física de la población.

La solicitud la puede realizar toda persona natural, jurídica o autoridad local, que identifique un árbol de cualquier especie, que se encuentre en su propiedad o fuera de ella, o si está en veda.

El solicitante debe presentar una carta de Emergencia por Riesgo Inminente ante las delegaciones territoriales de MARENA, que contenta fotocopia de cédula de identidad.

Por tratarse de un trámite humanitario y de urgente protección a la vida, el solicitante queda exento del pago de aranceles administrativos por el corte.

Posteriormente, el MARENA tiene un plazo de 24 horas para realizar la inspección en el lugar y evaluar el peligro de colapso y la amenaza a viviendas, vías públicas o personas.

De confirmarse el riesgo, el MARENA emitirá de forma inmediata la Autorización de Corte, Poda Sanitaria o Derribo, el que estará a cargo de las alcaldías o brigadas del SINAPRED para garantizar la seguridad durante el corte.

El recurso forestal resultante del corte del árbol, bajo este régimen de excepción, no podrá ser utilizado, bajo ninguna circunstancia, para fines comerciales, si no para el aprovechamiento de la comunidad o persona afectada.

El árbol cortado será repuesto mediante la siembra de diez 10 árboles de especies nativas, en un área segura determinada por MARENA, garantizando así el equilibrio ecológico a mediano plazo.

