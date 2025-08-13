Acto conmemorativo del 45 aniversario de fundación de la heroica Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua

Los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, junto al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidente el acto conmemorativo del 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, desde el Centro de Convenciones Olof Palme.

Además, están presentes el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras; Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Coronel General Marvin Elías Corrales; la Ministra de Defensa, licenciada Rosa Adelina Barahona Castro, el Jefe de las fuerzas Policiales de Nicaragua, Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz y el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire.

Participan el Asesor de los Copresidentes de la República para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; la Magistrada Presidenta del Consejo Supremo Electoral; la Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República; el Ministro de Transporte e Infraestructura, el Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales; el Ministro de Comercio, Industria y Comercio, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, la Codirectora General y Administrativa del Instituto Nicaragüense de Turismo; el cuerpo de generales y oficiales superiores miembros del Consejo Militar.

El Comandante General de la Armada Bolivariana de Venezuela, Almirante Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez; el Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de la República de Cuba, Contralmirante Luis Reyes López; el Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras, Contralmirante Austacil Hagarin Tomé Flores; el Comandante en Jefe de la Marina Nacional de la República de El Salvador, Capitán de Navío Omar Iván Hernández Martínez.

El compañero Lumberto Campbell, Magistrado del Consejo Supremo Electoral y delegado para la Costa Caribe, alcaldes y alcaldesas de los municipios de Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y de la Desembocadura de Río Grande; el Delegado de la Presidencia de la República para la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el Presidente del Consejo Regional y el Coordinador de Gobierno de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.

Exjefes de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro, oficiales de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro, apreciados familiares del Comandante Hilario Sánchez, del Comandante Richard Lugo Kautz y del Subcomandante Mario José Alemán Escobar. Familiares de miembros de la Fuerza Naval caídos y desaparecidos en el cumplimiento del deber, jefes, oficiales, suboficiales, clases, marineros, auxiliares y bloques de tropas de la Fuerza Naval.Posteriormente, el Contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire en nombre de la Fuerza Naval recibió reconocimientos en conmemoración de sus 45 años de fundación.

A su vez, el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, General de Brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortíz, dio lectura a la Orden del Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, para otorgar condecoraciones:

«Orden del Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua. 13 de agosto de 2025. Número 045-2025, ciudad Managua.

Para otorgar Medalla de Honor al Mérito Naval en primera y segunda clase, y la Medalla de Honor al Mérito Amistad y Cooperación a personalidades extranjeras y miembros de la Fuerza Naval en saludo al 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

Conforme a facultades instituidas en el artículo 11, numeral 10 de la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, en los artículos 102 de la normativa interna militar, 292 y 300 de la normativa de la prestación de servicio militar activo ordeno:

Primero, otorgar la Medalla de Honor al Mérito Naval en primera clase en reconocimiento al fortalecimiento de las relaciones de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua a: Almirante Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez, Comandante General de la Armada Bolivariana de Venezuela; Contralmirante Luis Reyes López, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de la República de Cuba.

Segundo, otorgar la Medalla de Honor al Mérito Amistad y Cooperación, en reconocimientos a los lazos de amistad y cooperación con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua a: Contralmirante Austacil Hagarin Tomé Flores, Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras; Capitán de Navío Omar Iván Hernández Martínez, Comandante en Jefe de la Marina Nacional de la República de El Salvador.

Tercero, otorgar la Medalla de Honor al Mérito Naval en primera y segunda clase a los miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, como un justo reconocimiento por su destacada labor y desempeños en el cumplimiento de las misiones de resguardo de la soberanía nacional, lucha contra la pesca ilegal, el crimen organizado, narcotráfico, migración ilegal, protección de los recursos naturales y acción de búsqueda, salvamento y rescate a:

En primera clase, Capitán de Fragata, diplomado en el Estado Mayor Naval Refael Hernán Castro González, Sargento Primero Cruz Ramón Delgado.

Segunda clase, Capitán de Corbeta Erick Gabriel Salinas Palma, Sargento Segundo Juan Francisco Mercado Matus.

Cuarto, en nombre del Ejército de Nicaragua, de la Comandancia General y del mío propio, los felicito por haber obtenido tan distinguidas condecoraciones.

Dado en la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, El Chipote, ciudad Managua, capital de la República, a los 13 días del mes de agosto del año 2025.

Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo».

Posteriormente, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Copresidente de la República y Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua acompañada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, procedió a imponer condecoraciones y distintivos.