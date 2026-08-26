Bajo el lema “Recupera, Transforma y Prospera”, se realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición del Concurso Nicaragua Linda 2026, en el Mirador El Caballito, en la Ciudad Creativa de San Juan de Oriente, Masaya. Con el propósito de reconocer y promover el trabajo que de los emprendedores aportan al cuido del medio ambiente mediante el reciclaje.

Concurso Nicaragua Linda 2026 listo para inscripciones

Cabe destacar que en el evento participaron autoridades del ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), Movimiento Ambientalista Guardabarranco, alcaldes municipales, artesanos y emprendedores, contando con el valioso apoyo de la Embajada de la República Popular China.

La Compañera Sonia Porras Green, secretaria Adjunta de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia expresó: “Para nuestro Gobierno Sandinista, el cuido de la Madre Tierra es un compromiso de Amor Patrio, donde los recicladores de base, artesanos y emprendedores son fundamentales.

Las personas interesadas en participar en el concurso pueden inscribirse del 24 de agosto al 24 de septiembre, de forma gratuita en nuestro sitio web “Nicaragua creativa”.

Se seleccionarán 3 finalistas en las siguientes categorías: Recuperación Circular y Transformación Circular y el 8 de octubre, se elegirá un ganador por cada categoría, quienes recibirán un premio en efectivo de C$36,600 córdobas.

Con esta iniciativa el buen gobierno sandinista resalta El Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza que integra la economía creativa como un eje fundamental para restituir los derechos socioeconómicos a las familias y comunidades.

