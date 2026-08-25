Más de 3 mil tortugas paslama llegan a anidar a Chacocente

Un total de 3 mil 321 tortugas paslama llegaron a anidar al Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, ubicado en Santa Teresa, Carazo, durante la segunda arribada masiva registrada en lo que va del año.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que las hembras anidantes recibieron resguardo y protección durante los dos días que duró este nuevo proceso de arribada.

Las acciones de vigilancia y protección contaron con el acompañamiento del Ejército de Nicaragua, como parte de los esfuerzos desarrollados dentro de la Campaña Nacional “Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.

Esta iniciativa se implementa desde 2007 con el objetivo de proteger y conservar a las tortugas marinas que llegan a las costas nicaragüenses para desovar.

La paslama es una de las especies que utiliza playas del Pacífico de Nicaragua para realizar arribadas masivas, principalmente en refugios protegidos como Chacocente.

Cinco especies llegan a costas nicaragüenses

De las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, cinco llegan a las costas de Nicaragua.

Estas son:

Tora

Paslama

Carey

Verde

Cabezona

Todas se encuentran protegidas a nivel nacional bajo la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.