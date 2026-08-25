Más de 270 mil estudiantes avanzan en programas académicos, culturales e inclusivos en Nicaragua

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, felicitó al Ministerio de Educación y a la Juventud Sandinista por su permanente trabajo en la promoción de capacidades, talento y oportunidades de formación para estudiantes, jóvenes y adultos en todo el país.

ás de 270 mil estudiantes de primaria participaron en el certamen de aprendizaje

También resaltó la participación de 270 mil alumnos de primaria en el Certamen de Aprendizaje; así como el impulso de las actividades culturales en saludo a las Fiestas Patrias, que incluyen rondallas de marimbas y la presentación de nuevos repertorios musicales a cargo de 3,000 estudiantes junto a las orquestas y coros Rubén Darío.

En el ámbito de la educación superior e inclusiva, destacó la oferta de maestrías y especialidades dirigidas a 500 profesionales a través de las universidades Pueblo Presidente, lo que representa un logro tangible de superación personal, familiar y comunitaria.

Subrayó el avance en materia de inclusión laboral y educativa, señalando que 1,700 jóvenes y adultos con discapacidad se capacitan actualmente en áreas estratégicas como administración, computación e idioma inglés para incorporarse activamente al desarrollo del país.

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