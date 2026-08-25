Más de 270 mil estudiantes avanzan en programas académicos, culturales e inclusivos en Nicaragua
La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, felicitó al Ministerio de Educación y a la Juventud Sandinista por su permanente trabajo en la promoción de capacidades, talento y oportunidades de formación para estudiantes, jóvenes y adultos en todo el país.
También resaltó la participación de 270 mil alumnos de primaria en el Certamen de Aprendizaje; así como el impulso de las actividades culturales en saludo a las Fiestas Patrias, que incluyen rondallas de marimbas y la presentación de nuevos repertorios musicales a cargo de 3,000 estudiantes junto a las orquestas y coros Rubén Darío.
En el ámbito de la educación superior e inclusiva, destacó la oferta de maestrías y especialidades dirigidas a 500 profesionales a través de las universidades Pueblo Presidente, lo que representa un logro tangible de superación personal, familiar y comunitaria.
Subrayó el avance en materia de inclusión laboral y educativa, señalando que 1,700 jóvenes y adultos con discapacidad se capacitan actualmente en áreas estratégicas como administración, computación e idioma inglés para incorporarse activamente al desarrollo del país.
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