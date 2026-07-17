En celebración al Día de la Alegría, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional otorgó el beneficio legal de convivencia familiar a 2 mil personas que se encontraban albergadas en diferentes dependencias del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

El acto central se desarrolló en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, ubicado en el municipio de Tipitapa, donde las sonrisas, los rostros con lágrimas de felicidad y los abrazos marcaron el reencuentro de hombres y mujeres con sus seres queridos en una nueva oportunidad para reinsertarse a la sociedad.

La ministra del Interior, María Amelia Coronel, expresó que el Día de la Alegría representa el momento perfecto para esta jornada. Asimismo, detalló que el acto se realizó bajo las orientaciones de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, con el fin de continuar promoviendo acciones de restitución de derechos en todos los penales del país.

En Día de la Alegría, Gobierno entrega beneficios legales de convivencia familiar a 2 mil personas

«Hoy 2,000 hogares nicaragüenses vuelven a estar completos», manifestó la ministra Coronel durante su intervención. La funcionaria destacó que, durante su estadía en los penales, muchos de los ahora liberados aprendieron nuevos oficios o continuaron sus estudios desde la primaria hasta los niveles técnico y universitario.

Coronel añadió que estos logros académicos y laborales demuestran la fortaleza de espíritu de los protagonistas y sus ganas de salir adelante para aportar a la economía de sus familias. Afirmó que hoy se ven los frutos de ese esfuerzo, ya que regresan a sus casas con herramientas reales para transformar sus proyectos de vida.

Por su parte, los familiares de los beneficiados mostraron un profundo agradecimiento ante la medida. Un ejemplo de ello fue doña María Azucena Flores, quien visiblemente emocionada agradeció al gobierno por permitirle tener de regreso a su hija en el hogar después de haber estado separados durante 14 años.

De igual manera, Jason Alexander Valerio, quien recibió a su pequeña hija en brazos al salir del penal, expresó su gratitud por esta nueva oportunidad legal. Valerio manifestó que su prioridad a partir de ahora será continuar con sus estudios y trabajar arduamente para sacar adelante a su familia.

Finalmente, la joven Hazell Matute se sumó a las muestras de agradecimiento hacia las autoridades por haberle permitido estudiar dentro del penal. Matute, quien se encuentra en estado de gestación, compartió su felicidad por retornar a su hogar con sus hijos y saber que su próximo bebé nacerá en un ambiente de calor familiar.