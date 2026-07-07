Bellezas de Madriz, Estelí y Nueva Segovia visitan Tu Nueva Radio Ya rumbo a la gran final de Reinas Nicaragua 2026

Las nuevas soberanas de Madriz, Estelí y Nueva Segovia realizaron una visita especial a los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde compartieron la emoción de representar a sus departamentos en la tercera edición de Reinas Nicaragua 2026, certamen que promueve la belleza, el liderazgo, la cultura y la identidad nacional.

Durante la entrevista, las jóvenes hablaron sobre el esfuerzo, la disciplina y la preparación que las llevó a conquistar la corona departamental, además de expresar su compromiso de representar con orgullo a sus comunidades en la gran final nacional, programada para el 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

La representante de Madriz, Annette Umanzor, originaria de Palacagüina, destacó por su elegancia, seguridad y liderazgo.

Por su parte, María José Talavera, de Estelí, manifestó que buscará convertirse en un ejemplo para otras jóvenes a través de la disciplina y la perseverancia.

Mientras tanto, Alina Steysi Ortez López, representante de Nueva Segovia y originaria de San Fernando, expresó su entusiasmo por vivir esta nueva etapa y continuar preparándose para dejar en alto el nombre de su departamento.

Las tres candidatas agradecieron el respaldo de sus familias y de las comunidades que las apoyaron durante el proceso de elección, e invitaron a los nicaragüenses a acompañarlas en el camino hacia la corona nacional, reafirmando que Reinas Nicaragua es una plataforma que impulsa el crecimiento personal, el liderazgo femenino y el orgullo por las tradiciones del país.