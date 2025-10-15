151 mil niños han sido vacunados contra el VPH en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) informó este martes que a la fecha 151 mil niños de 10 a 14 años de edad, han recibido su primera dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Avanza vacunación infantil contra el VPH en Nicaragua

De acuerdo con las autoridades sanitarias, esto representa 58.8% de la meta.

Además, se informó que a la fecha 82 mil niñas de 10 a 11 años de edad, han completado su vacunación con 2 dosis contra el VPH, lo que representa un 61.2% de la meta. Aún falta vacunar con la segunda dosis a 52 mil niñas.

La campaña se desarrolla con el protagonismo de las familias, el gobierno, con el objetivo de proteger a niñas y niños de esa enfermedad. Y se continuará desarrollando en visitas casa a casa, a escuelas y en unidades de salud de todo el país.