151 mil niños han sido vacunados contra el VPH en Nicaragua
El Ministerio de Salud (MINSA) informó este martes que a la fecha 151 mil niños de 10 a 14 años de edad, han recibido su primera dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
De acuerdo con las autoridades sanitarias, esto representa 58.8% de la meta.
Además, se informó que a la fecha 82 mil niñas de 10 a 11 años de edad, han completado su vacunación con 2 dosis contra el VPH, lo que representa un 61.2% de la meta. Aún falta vacunar con la segunda dosis a 52 mil niñas.
La campaña se desarrolla con el protagonismo de las familias, el gobierno, con el objetivo de proteger a niñas y niños de esa enfermedad. Y se continuará desarrollando en visitas casa a casa, a escuelas y en unidades de salud de todo el país.