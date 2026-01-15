145 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades la próxima semana
El Ministerio de Salud informó que durante la semana del 19 al 24 de Enero del 2026, brindará atención médica general y especializada a 144 mil 813 familias de toda Nicaragua.
Los servicios serán ofrecidos en 2 mil 443 barrios y comunidades, mediante la realización de mil 426 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 77 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.