A juicio sujeto por estrangular a joven y lanzarlo atado con piedras al Río Punta Gorda

Para la mañana del viernes 31 de julio fue programado el juicio oral y público en contra del sujeto Oscar Danilo Bucardo Orozco, quien es acusado por el asesinato agravado en perjuicio de Einer Javier Olivar Jarquín.

Oscar Danilo Bucardo Orozco

La programación del juicio fue realizada por la Máster en Ciencias, Martha Irene Reyes Hernández, jueza de Distrito Penal de Juicio de Nueva Guinea, Caribe Sur, jurisdicción donde sucedió el atroz crimen el pasado 8 de junio.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el caso fue conocido por la Policía el 14 de junio, cuando se halló el cuerpo de un hombre atado de la cintura a unas piedras, flotando en el Río Punta Gorda, en la comarca La Esperancita No.2.

Por medio de las investigaciones, las autoridades lograron reconstruir el crimen en tanto un médico forense del municipio, determinó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulación.

El homicidio ocurrió luego de una discusión por causas desconocidas, entre la víctima, quien tenía discapacidad auditiva y del habla, y Oscar Bucardo.

En medio de la discusión Oscar le asestó un machetazo en un brazo a Einer derribándolo al suelo, y luego le enrolló un mecate en el cuello y lo apretó fuertemente hasta quitarle la vida.

Después, el tipo arrastró el cuerpo con una mula por decenas de metros hasta la orilla del río en donde lo subió a un bote, lo llevó al centro del caudal y lanzó al fondo, atado a piedras, tratando de evitar que flotara.

La captura del asesino fue realizada en la comarca Nuevo San Antonio, de Bluefields, el jueves 18 de junio.

Durante el arresto, la Policía le encontró al sujeto el celular incinerado de la víctima, así como un bote y varios mecates utilizados en el crimen.

El infortunado Einer Javier Olivar Jarquín habitaba en la Colonia La Fonseca, de Nueva Guinea, en donde su atroz muerte causó conmoción entre los habitantes, quienes exigen que al asesino le caiga todo el peso de la ley.